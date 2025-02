Alan Shearer, histórico avançado inglês, não poupou críticas ao desempenho dos jogadores do Manchester United no empate 2-2 frente ao Everton.

O ex-futebolista, atualmente comentador do Match of the Day, programa da BBC, não deixou sequer de fora Diogo Dalot e Bruno Fernandes.

«Durante 72 minutos de jogo, o Man United foi horrível. Isto é patético. Têm jogadores que estão a andar. Não vale a pena andar aos pares - vejam o espaço que o Everton teve para jogar. Olhem para o Harrison (Everton), olhem para o Garner (Everton). Querem a bola, querem receber a bola. E se a recebem, o Dalot está a oito metros. Porque é que não está a um metro para fazer pressão e tentar o corte? De repente, eles (adversários) estão nas tuas costas. É sempre a mesma coisa, vais da esquerda para a direita, dás dois ou três toques, levantas a cabeça, fazes o passe, vais para onde queres porque é muito fácil para ti, porque ninguém está a trabalhar. Isto para mim são os 'confusos.com'», afirmou o melhor marcador de sempre da Liga inglesa, com 260 golos.

«Não sei se eles sabem o que estão a fazer lá dentro. O segundo golo do Everton é o pior de todos.. Vejam isto do Bruno Fernandes quando o Doucouré (Everton) recebe a bola. A sério, isto é o melhor que se pode fazer? Dá um toque, joga para trás e o Everton consegue o golo que realmente merece. Portanto, durante 72 minutos o Manchester United não teve esperança. Olho para alguns jogadores e vejo que estão a ter muitas dificuldades», concluiu o ex-internacional inglês que representou o Southampton, o Blackburn e o Newcastle.