Marco Silva assegurou que nada mudou relativamente ao seu futuro no Fulham, após o triunfo por 3-1 frente ao Sunderland. O treinador português, cujo contrato termina no final da temporada, revelou que mantém contacto regular com a direção e que o planeamento da próxima época já está em cima da mesa.

«Estamos sempre em contacto com a administração. Estamos a preparar não só o presente do clube, mas também o futuro», afirmou na conferência de imprensa após a partida.

«Esta semana, tivemos novamente uma reunião, estamos sempre a preparar as nossas primeiras conversas sobre mim, a minha equipa técnica e alguns jogadores que estão no final dos seus contratos. Não se trata apenas de mim», acrescentou Marco Silva.

O treinador de 48 anos sublinhou ainda que existe total alinhamento entre as partes, mas deixou claro que ainda não há decisões tomadas.

«Quando tivermos algo de novo, vamos dizer. Neste momento, não sabemos o que vai acontecer», concluiu.

A cumprir a quinta temporada ao serviço do Fulham, Marco Silva leva esta temporada 15 vitórias em 33 jogos, colocando os cottagers no décimo lugar da Premier League, na quinta ronda da Taça de Inglaterra e ainda nos quartos de final da Taça da Liga inglesa.