Marco Silva reiterou que ainda não decidiu onde vai treinar na próxima época.

Em declarações à CNN Portugal, durante a conferência de imprensa de antevisão ao Fulham-Newcastle, o treinador português garantiu que ainda não foi contactado pelo Benfica.

«Da minha parte, como treinador do Fulham, não quero, não posso e não vou comentar nada porque não há nada palpável. Não posso mentir, porque não vou faltar à verdade. Neste momento não há nada que eu possa comentar. Da minha parte, continua tudo igual. Não tive nenhuma conversa direta com o Benfica e não tive nenhuma abordagem do Benfica. Esta é que é a realidade, não posso adiantar muito mais do que isso ou alimentar ou descartar um rumor porque não há muito para dizer», disse Marco Silva.

O treinador do Fulham, que tem uma proposta de renovação em cima da mesa, insistiu que só vai tomar uma decisão sobre o futuro na próxima semana, nomeadamente se fica ou não no Fulham.