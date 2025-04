Mateus Fernandes saiu no último mercado de verão para do Sporting para o Southampton a troco de 15 milhões de euros. Agora, no clube inglês, o médio português recordou a ainda curta carreira ao podcast «Entrelinhas», do antigo jogador Afonso Figueiredo, onde lembrou o empréstimo dos leões ao Estoril e mencionou uma conversa entre Ruben Amorim e Eduardo Quaresma.

«Cheguei a pensar: se não jogo no Estoril, como vou jogar no Sporting? O meu objetivo sempre foi voltar ao Sporting para jogar. Lembro-me de uma conversa do mister Ruben [Amorim] para o Quaresma, quando ele veio do Tondela, que ele disse assim: 'Se não jogas no Tondela, como é que queres jogar no Sporting?' Isso ficou-me na cabeça até hoje», começou por dizer o antigo jogador leonino.

Mateus Fernandes, agora por terras de Sua Majestade, fez questão de mostrar a diferença que sente no que toca aos adeptos dos clubes de futebol.

«Sinto que em Portugal se tenta criar uma distância entre o jogador e os adeptos e em Inglaterra temos a situação de que metemos o carro num sítio fora do estádio, temos um passeio onde estão os adeptos e somos quase obrigados a estar com eles, dar autógrafos, tirar fotografias. E isso é importante. O futebol vive dos adeptos, se não houver adeptos o futebol perde a sua graça», referiu.

O Southampton viu a descida confirmada já na jornada 31, a sete do final, no entanto, o médio português conseguiu contribuir com três golos e cinco assistências, tendo destacado qual o estádio em que gostou mais na temporada de estreia no Campeonato inglês.

«Ambiente mais especial em Inglaterra? Arsenal. Gostei muito do estádio, é gigante, o ambiente fora do estádio conta com muitas pessoas. Aquela parte de Londres para totalmente, só vês vermelho e branco e acho que foi esse. O do City não é mau, mas não foi aquilo que esperava. Na Premier League são estádios com mais emoção», atirou.