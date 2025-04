Está confirmado! O Southampton desceu à segunda divisão inglesa. A equipa subiu à Premier League na presente temporada, mas não conseguiu agarrar o lugar no principal escalão.

As contas da manutenção ficaram impossíveis depois da derrota deste domingo frente ao Tottenham (3-1). O português Mateus Fernandes ainda marcou, mas não evitou o desaire.

No que toca ao jogo, Brennan Johnson brilhou e bisou logo na primeira parte , com golos aos 13 e 42 minutos.

O português Mateus Fernandes, que foi titular e totalista no lado do Southampton, ainda assustou os Spurs aos 90 minutos, marcando um golo após assistência de Sulemana. No entanto, o Tottenham segurou os três pontos com um golo de penálti aos 90+5, marcado por Mathys Tel.

Relativamente à classificação, o Tottenham está em 13.º lugar, com 37 pontos e voltou a sorrir. Nos últimos seis jogos, a equipa de Ange Postecoglou somou apenas uma vitória (3-1 frente ao AZ na Liga Europa). No que toca à Premier League, não venciam desde 22 de fevereiro, na altura contra o Ipswich (4-1).

Por outro lado, o Southampton está em último lugar, com apenas 10 pontos e a sete jornadas do final do campeonato, tornando matematicamente impossível garantir a manutenção. O Wolves, que está em 17.º, na linha de água, já tem 32 pontos. A diferença entre as duas equipas é maior que o número de pontos que ainda se disputam até ao final da temporada (21).

Com esta derrota, o Southampton resgatou um recorde algo indesejado, tornando-se na equipa que desceu de divisão em menos jogos desde a criação da Premier League (31 partidas). Aaron Ramsdale somou a terceira despromoção na carreira, depois de descer em 2020/21 com o Sheffield United, e em 2019/20 com o Bournemouth.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE