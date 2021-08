O jogador luso-brasileiro Matheus Pereira admitiu na segunda-feira o desejo de deixar o West Bromwich Albion (WBA), falando de uma proposta que recebeu que «pode mudar a vida».

O extremo ex-Sporting fez uma grande época na estreia na Premier League, marcando 12 golos em 34 jogos e despertou o interesse de outros clubes, com a imprensa inglesa a apontar os árabes do Al-Hilal, de Leonardo Jardim, como o clube mais próximo de garantir o jogador de 25 anos.

Agora, com a estreia no Championship agendada para sexta-feira, foi o treinador do WBA a pronunciar-se sobre o caso, deixando um recado ao jogador.

«O Matheus fez o seu comunicado e foi claro. A única coisa que posso dizer é que nenhum jogador é maior do que o West Brom, e o jogador tem de entender isso. O clube é sempre o maior e aquilo que me importa é que tenho muitos jogadores com o desejo de jogar e fazer uma grande época», afirmou Valerien Ismael, citado pela imprensa inglesa.