Nemanja Matic recordou, em entrevista ao portal FourFourTwo, a experiência de partilhar o balneário do Manchester United com Cristiano Ronaldo, aquando do regresso do internacional português a Old Trafford, em 2021.

O médio sérvio, que chegou ao United em 2017 proveniente do Chelsea e era um dos jogadores mais experientes do plantel, confessou o privilégio de conviver de perto com Ronaldo, sublinhando o impacto imediato da sua presença no grupo.

«Fiquei muito feliz por partilhar o balneário com ele, jogar ao seu lado e aprender coisas novas todos os dias. Foi um momento especial quando regressou. Sentia-se a pressão quando ele estava lá, via os jogadores mais jovens a tentarem sempre passar-lhe a bola, mesmo quando não era o passe certo», revelou Matic.

Apesar de reconhecer que Ronaldo já não atravessava o auge da carreira, o antigo internacional sérvio destacou a mentalidade e a postura do capitão da Seleção Nacional.

«Era uma pessoa fantástica, sempre positiva. Nunca quis ser negativo, e isso explica muito do que conseguiu na carreira. Não estava no seu prime, mas tenho muito orgulho em ter jogado com ele», acrescentou.

Cristiano Ronaldo realizou 54 jogos pelos red devils ao longo de duas épocas nesta segunda passagem por Inglaterra, antes de rumar ao Al Nassr, em 2022.