Erling Haaland é baixa confirmada no Manchester City pelo menos até meados de maio, confirmou Pep Guardiola.

«Os médicos disseram-me que vai ficar de fora entre cinco e sete semanas. Esperamos que esteja apto para para o fim da época e o Mundial de Clubes», disse o treinador do Manchester City em declarações aos jornalistas antes da receção ao Leicester, agendada para esta quarta-feira.

Haaland lesionou-se no tornozelo esquerdo durante o jogo do passado fim de semana com o Bournemouth para a Taça de Inglaterra. O avançado norueguês deixou o estádio de muletas e uma bota ortopédica.

Guardiola lamentou a vaga de lesões que condicionou a época do Manchester City, que está a realizar uma das temporadas mais fracas desde a chegada do treinador catalão ao clube, talvez apenas superada negativamente pela primeira, em 2016/17. «Por vezes há anos em que este tipo de coisas acontece. Aconteceu esta época.»