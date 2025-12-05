Hannibal Mejbri foi suspenso por quatro jogos e multado em 15 mil libras (aproximadamente 17.600 euros) após admitir ter cuspido «na direção ou em direção aos adeptos do Leeds United» durante o encontro da Premier League disputado a 18 de outubro.

O incidente ocorreu aos 67 minutos da vitória do Burnley por 2-0, tendo sido inicialmente sinalizado por um adepto do Leeds e posteriormente investigado pela polícia de Lancashire. O caso acabou por ser analisado pela Federação Inglesa (FA), que confirmou esta sexta-feira a sanção.

Numa nota oficial, a FA explicou que o internacional tunisino, de 22 anos, violou as leis do jogo e adotou comportamento impróprio e indecente, motivo pelo qual foi submetido a um processo disciplinar. Mejbri assumiu a culpa e o castigo foi definido por uma comissão independente.

A suspensão entra em vigor de imediato e afasta o médio dos próximos duelos frente a Newcastle, Fulham, Bournemouth e Everton, todos ainda durante dezembro. Mesmo que parta para a Taça das Nações Africanas, a punição continuará a contar.

Mejbri, contratado ao Manchester United em agosto de 2024 num negócio que pode chegar aos 11 milhões de euros, soma já mais de 50 jogos pelos Clarets.

Leia aqui o comunicado da FA:

«Uma comissão reguladora independente sancionou Hannibal Mejbri, do Burnley, por conduta imprópria durante o jogo da Premier League contra o Leeds United, no sábado, 18 de Outubro. Alegou-se que o jogador agiu em violação das leis do jogo e/ou de forma imprópria e/ou utilizou comportamento abusivo e/ou indecoroso ao cuspir na direcção dos adeptos do Leeds United, por volta do minuto 67. Hannibal Mejbri admitiu posteriormente a acusação e a comissão reguladora aplicou uma suspensão de quatro jogos e uma multa de £15.000 após uma audiência.»