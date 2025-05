Terminou a «época interminável» do Manchester United de Ruben Amorim, Bruno Fernandes e Dalot. Na última jornada do campeonato inglês, os «red devils» venceram o Aston Villa por 2-0 e regressaram aos triunfos quatro jogos depois.

A primeira parte ficou marcada pela expulsão por vermelho direto do guarda-redes Emiliano Martínez. O guardião argentino «atropelou? Hojlund já perto do intervalo e o árbitro do encontro não teve dúvidas em expulsar Martínez.

No segundo tempo, e com mais uma unidade que os villains, o Man. United chegou ao golo por intermédio de Diallo. Ao minuto 76, o costa-marfinense correspondeu da melhor forma ao cruzamento perfeito de Bruno Fernandes.

Já perto do final do encontro, Christian Eriksen [87m] dilatou a vantagem no marcador depois de converter uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Manchester United consegue ultrapassar o Wolverhamtpon de Vítor Pereira e termina a Premier League no 15.º lugar, a pior classificação desde a temporada 1973/74. O Aston Villa ficou no sexto lugar e vai jogar a Liga Europa na próxima época.