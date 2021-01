Gareth Bale não tem rendido muito desde que chegou ao Tottenham cedido pelo Real Madrid, fustigado com problemas físicos, mas José Mourinho está determinado em tirar o melhor do internacional galês e, no decorrer de um dos últimos treinos dos Spurs, transmitido pela televisão do clube londrino, foi bem audível uma espécie de ultimato do treinador ao jogador.

«Queres crescer e ficar aqui ou voltar ao Real Madrid e não jogar futebol?». A frase foi captada por um dos microfones das câmaras que estavam a transmitir o treino e, em poucos instantes, foi parar às redes sociais. As imagens não mostram Mourinho, nem Bale, mas a voz do treinador é bem percetível e, tendo em conta o contexto e a alusão a Madrid, depreende-se que seja mesmo dirigida a Gareth Bale.

O treinador tinha, aliás, abordado o assunto no sábado, na antevisão do jogo deste domingo com o Sheffield United. «O Gareth chegou por empréstimo até ao final da época. Chegou lesionado e esteve lesionado no primeiro mês que esteve connosco. Depois, passo a passo, foi recuperando, os jogos da Liga Europa também o ajudaram a recuperar a forma, mas voltou a sofrer uma pequena lesão no jogo com o Stoke em que estava a fazer uma boa primeira parte. Agora está a voltar. O processo não tem sido fácil, toda a gente sabe que as últimas épocas em Madrid não foram fáceis para ele. Vamos, passo a passo, vamos tentar tirar o melhor dele», referiu.

Oiça a frase de Mourinho que está a dar que falar: