O Middlesbrough apresentou, nesta quinta-feira, o novo emblema que passará a identificar o clube a partir de 2026/27, ano em que celebra o 150.º aniversário.

O novo símbolo resulta de um processo de consulta que envolveu milhares de adeptos e marca o regresso à forma circular, preferida pela maioria dos sócios, e que ficou associada à recuperação do clube em 1986, quando o Middlesbrough renasceu das dificuldades financeiras que quase ditaram o seu desaparecimento.

Além do novo emblema principal, o emblema de aniversário contará com um detalhe especial alusivo aos portões de Ayresome Park, antigo estádio do clube, e será usado exclusivamente durante a temporada de 2026/27.

Entre os elementos visuais em destaque estão o ano de fundação, 1876, inscrito numa faixa branca, referência ao design introduzido por Jack Charlton nos anos 1970, o nome completo do clube em destaque, numa fonte robusta inspirada nas raízes industriais da região de Teesside, o tradicional leão rampante, símbolo histórico da cidade ligado à família De Brus e ainda, no interior do leão, a forma do Rio Tees, visível na língua, e a silhueta do Roseberry Topping, monte icónico da região, integrada na juba.

O processo de criação arrancou em março de 2024, envolvendo cerca de 21 mil adeptos que participaram nas várias fases de consulta. O designer Andrew Patterson explicou à BBC Radio Tees a importância de representar a identidade local no novo emblema.

«Havia um desejo claro de incluir elementos locais. Conseguimos fazê-lo de forma subtil, com o Roseberry Topping na juba e o Rio Tees na língua do leão», afirmou.

Boro fans have been at the heart of our process to create the new crest ❤️ — Middlesbrough FC (@Boro) October 16, 2025

O novo emblema será oficialmente introduzido em junho de 2026, coincidindo com o arranque das comemorações do 150.º aniversário do Middlesbrough, que terão o ponto alto em outubro desse ano.