O Arsenal apurou-se para a final da Liga dos Campeões, 20 anos depois, após um jogo em que venceu o At. Madrid por 1-0, em Londres. Gyökeres esteve na origem do único golo do jogo, apontado por Saka, e foi fundamental pelo trabalho feito ao longo dos noventa minutos.

Ora no final da partida, Mikel Arteta teceu rasgados elogios ao ex-Sporting.

«Ele foi enorme», afirmou o treinador. «Dava para ver a reação dos adeptos todas as vezes que ele tinha a bola. A dedicação, o que ele deu à equipa, foi simplesmente incrível.»

De recordar que Viktor Gyokeres soma já 25 participações em golo esta temporada (21 golos e 4 assistências), em 51 jogos pelo Arsenal. O sueco é o primeiro jogador desde Alexis Sánchez (2014/15) a marcar 20 golos na época de estreia.