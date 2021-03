O Liverpool está de luto pelo falecimento de Ian St John, jogador do clube entre 1961 e 1971.

O ex-avançado internacional escocês apontou 118 golos em 425 jogos durante a passagem pelos reds, tendo contribuído primeiro para a subida de divisão e, depois, para as conquistas dos campeonatos de 1964 e 1966 e também para a primeira Taça de Inglaterra do historial do clube em 1965, quando marcou o golo decisivo na final diante do Leeds.

Ian St John protagonizou a contratação mais cara das história do Livepool, que em 1961 pagou por ele 37.500 libras ao Motherwell.

St John morreu esta segunda-feira aos 82 anos vítima de doença.