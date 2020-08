José Mourinho falou nesta sexta-feira sobre os dois reforços que já chegaram para o Tottenham: o guarda-redes Joe Hart e o médio Pierre Hojbjerg.

O treinador português mostra-se satisfeitos com os jogadores que vêm colmatar falhas que sentia existirem na equipa.

«O Joe é um guarda-redes com 75 internacionalizações por Inglaterra e isso diz tudo sobre ele. Conhecemos o seu potencial e experiência. E o desejo de voltar a um clube de topo, o que é muito importante. Estamos mais do que satisfeitos porque temos um plantel muito jovem e precisamos desta experiência e know-how de jogar com responsabilidade», começou por dizer.

Já quanto ao médio dinamarquês, Mourinho afirma era um jogador que acompanhava há vários anos.

«O Pier é um jogador que eu seguia há bastante tempo. Falei com a estrutura e o facto de ele estar no último ano de contrato deixou-nos numa posição favorável para poder negociar com o Southampton», começou por assumir.

«Ele é um médio muito forte, com conhecimento da Premier League e que também jogou no Bayern Munique, o que lhe conhecimento da exigência de jogar num clube de topo, com grandes ambições. Sabemos que esta época vai ser absolutamente louca, com o número de jogos previstos, num curto período de tempo. Precisávamos de mais uma opção para o meio-campo, por isso estamos muito satisfeitos pela vinda dele», acrescentou.