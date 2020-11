O Tottenham de José Mourinho empatou fora sem golos com o Chelsea na 10.ª jornada da Premier League e não conseguiu descolar do campeão Liverpool no topo da classificação, onde é, ainda assim, líder devido à diferença entre golos marcados e sofridos.

O reencontro do técnico português com a ex-equipa teve poucas oportunidades de golo, mas os Blues fizeram mais por justificar os três pontos.

Os homens de Frank Lampard tiveram mais posse de bola, remataram mais e estiveram mais perto do golo, mas esbarraram na organização defensiva dos Spurs.

A reta final da partida trouxe algum ânimo ao encontro, com as defesas das duas equipas a anteciparem a época natalícia. Ao tentar atrasar a bola para Lloris, Joe Rodon quase permitiu a Giroud desbloquear o resultado, mas o internacional francês não fez melhor do que entregar a bola ao compatriota.

A seguir foi Lo Celso, lançado na segunda parte, a definir mal à entrada da área quando o Tottenham beneficiou de uma soberana ocasião.

Dérbi londrino longe de corresponder às expectativas e o Tottenham de Mourinho a somar um ponto em casa de um rival: soma 21 pontos, os mesmos dos Reds e mais dois do que o Chelsea, que também estava de olho na liderança à entrada para este jogo.