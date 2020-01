A Federação inglesa (FA) divulgou esta segunda-feira o emparelhamento dos jogos dos oitavos de final da Taça de Inglaterra.

O Tottenham de José Mourinho, que será forçado a um segundo jogo com o Southampton, poderá defrontar o Norwich, uma das seis equipas ainda sem conhecer, ao final da tarde desta segunda-feira, o nome do adversário na próxima eliminatória.

O Manchester United de Diogo Dalot vai medir forças com o vencedor do duelo entre Northampton e Derby County, enquanto o Chelsea está à espera do vencedor do segundo jogo entre o Shrewsbury Town e o Liverpool, que vai apresentar-se, conforme anunciou Jurgen Klopp, com os sub-23.

Destaque ainda para a visita do Manchester City de Bernardo Silva e João Cancelo a casa do Sheffield Wednesday.

Confira o alinhamento dos oitavos de final: