José Mourinho classificou como «inaceitáveis» erros de arbitragem depois da análise do vídeoárbitro (VAR) e deu como exemplos a falta sobre Marchesín, antes da grande penalidade favorável ao Manchester City, bem como a entrada de Pickford (Everton) sobre Van Dijk (Liverpool) no dérbi de Merseyside.

O treinador do Tottenham começou por referir a entrada de Pikford que lesionou Van Dijk com gravidade, considerando que o VAR colocou o foco no possível fora de jogo e deixou passar a falta em branco.

«Acho que a atenção [que os incidentes estão a ter] é com base no facto que existe o VAR. Sem o VAR, as situações no relvado aconteceriam e o ser-humano, os árbitros, cometem erros. Já me conhecem há muitos anos e sabem que era difícil para mim aceitar o erro humano, mas aprendi e atualmente aceito que os árbitros erram. Aquilo que não aceito são os erros do VAR», começou por referir.

Além do caso de Merseyside, Mourinho também recordou a falta sobre Marchesin no lance que resultou numa grande penalidade favorável ao FC Porto na primeira ronda da Liga dos Campeões. «O guarda-redes do FC Porto poderia estar agora com uma perna partida. Ninguém percebe como é que uma possível perna partida para o guarda-redes do FC Porto se transforma numa grande penalidade contra o FC Porto. A situação de Pickford sobre Van Dijk é igual para mim. O problema é o VAR e não o árbitro», destacou ainda Mourinho.