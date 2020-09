José Mourinho diz que o Tottenham está pronto a «sacrificar» a Taça da Liga inglesa, frente ao Chelsea, esta terça-feira, devido ao apertado calendário da sua equipa que, na quinta-feira, defronta os israelitas do Maccabi Haifa em jogo do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.

Com apenas dois dias de intervalo, o treinador anunciou que vai apresentar uma equipa secundária para defrontar a sua antiga equipa, no dérbi londrino da quarta eliminatória da Taça da Liga, sem problema, até porque, na sua visão, a decisão nem foi dele.

«A Federação inglesa de futebol tomou essa decisão por mim. Eu queria lutar pela Taça da Liga, mas não posso», explicou o treinador em conferência de imprensa, considerando que a qualificação para a Liga Europa é mais importante para o Tottenham.

«O jogo da próxima quinta-feira não nos dá o mesmo dinheiro que uma fase de grupos da Liga dos Campeões, mas a fase de grupos da Liga Europa proporciona uma verba muito importante para um clube como o nosso», acrescentou.

O Chelsea está numa posição bem mais confortável. «Jogaram no sábado, tiveram o domingo e a segunda-feira, vão jogar na terça-feira, mas depois só jogam no fim de semana. Portanto, se o treinador deles decidir não rodar a sua fantástica equipa, pode perfeitamente jogar com os jogadores que entender. Nós jogamos no sábado, vamos jogar na terça, depois jogamos na quinta e voltamos a jogar no domingo», destacou.

A questão do calendário já é uma guerra antiga que o treinador português mantém com a federação inglesa. Um calendário que o treinador considera que põe em risco a condição física dos jogadores. «O Son [que se lesionou contra o Newcastle no domingo] não foi o primeiro a sair lesionado. Vai haver outros», atirou ainda.