José Mourinho conseguiu neste domingo aquela que será, provavelmente, até ao momento, a maior vitória ao serviço do Tottenham.

Os spurs venceram o Manchester City por 2-0 e Mourinho sublinhou a importância do triunfo, assumindo que ainda está de olho no quarto lugar.

«Com uma série de empates de equipas que estão na mesma zona da classificação que nós, era muito importante ganhar estes três pontos. Ainda estamos de olho no quarto lugar», assumiu o treinador da equipa que subiu ao quinto lugar, agora a quatro pontos do Chelsea.

Já quando questionado se tinha um sabor especial derrotar Guardiola, com quem manteve duelos intensos, sobretudo quando treinavam Real Madrid e Barcelona, o português desvalorizou.

«É um prazer conquistar três pontos num jogo que sabíamos que seria muito difícil. Eu gosto mais do Pep [Guardiola] do que vocês podem imaginar. Trabalhámos juntos durante três anos», declarou, citado pela BBC, recordando os tempos em que era adjunto de um Barcelona que tinha Guardiola no plantel.