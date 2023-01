Mykhailo Mudryk cumpriu apenas 35 minutos no jogo de estreia pelo Chelsea - diante do Liverpool - mas isso bastou-lhe para estabelecer um recorde de velocidade nesta edição da Premier League.

O extremo ucraniano registou, segundo a Opta, um sprint de 36,63 km/h e destronou o inglês Anthony Gordon (Everton), que atingiu os 36,61 km/h.

O ex-Benfica Darwin Nuñez é agora o terceiro a registar a velocidade mais elevada: 36,53 km/h.

36.63 - Mykhailo Mudryk recorded a top speed of 36.63 km/h against Liverpool, the fastest speed recorded in the Premier League this season.



36.63 - Mykhailo Mudryk

36.61 - Anthony Gordon

36.53 - Darwin Núñez

36.22 - Erling Haaland

36.09 - Denis Zakaria



