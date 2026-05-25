O West Ham desceu de divisão e a mulher de Alphonse Aréola, a modelo Marrion Aréola, recorreu às redes sociais para apontar o dedo ao treinador Nuno Espírito Santo. Mais do que isso, a companheira do guarda-redes francês também diz que o treinador é o principal responsável pela ausência de Aréola na lista dos convocados da França para o Mundial 2026.

O West Ham, onde também joga Mateus Fernandes, até fechou a temporada com uma vitória sobre o Leeds (3-0), mas a vitória do vizinho Tottenham, com um golo de João Palhinha, condenou definitivamente os hammers a jogarem no Championship na próxima temporada.

Nuno Espírito Santo ingressou no West Ham a meio da temporada, no final de setembro, sucedendo a Graham Potter que, depois de vencer a Liga Conferência em 2022/23, acumulou uma série de maus resultados no arranque da temporada de 2025/26.

Marrion Aréola não tem dúvidas quanto ao responsável pela despromoção da equipa londrina. «De um troféu a uma despromoção. Obrigado a Potter pelo início da época e ao Nuno pelo fim», escreveu a companheira de Alphonse Aréola.

A modelo francesa fez depois outra publicação a criticar a gestão de NES que retirou a titularidade a Aréola a partir de janeiro e culpa também o treinador português pelo facto do marido ter ficado de fora dos convocados da França para o Mundial 2026 depois de ter sido campeão do Mundo em 2018, na Rússia. «E sem Mundial este ano, graças a ti, treinador Nuno», destacou ainda.