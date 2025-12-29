O dinheiro angariado pelos adeptos para a criação de um mural em homenagem a Diogo Jota e ao irmão André Silva vai apoiar um novo programa de futebol de formação com o nome do internacional português, desenvolvido pela LFC Foundation, fundação oficial do Liverpool.

A iniciativa partiu de um grupo de adeptos e contou com a colaboração do artista local Paul Curtis, que definiu inicialmente um objetivo de cerca de 2.300 euros para cobrir os custos da obra. O valor foi atingido em apenas 35 minutos e a angariação acabou por ultrapassar os 30 mil euros. Depois de descontadas as despesas e taxas associadas, cerca de 28 mil euros foram doados à LFC Foundation.

O mural foi inaugurado na Lyon Street, em Liverpool, e inclui uma placa de agradecimento a todos os que contribuíram para a iniciativa, sublinhando que o projeto ajudou a financiar um programa de futebol de formação em memória de Diogo Jota e André Silva, falecidos tragicamente num acidente de viação a 3 de julho de 2025.

Com este contributo, o total angariado para o programa de futebol de base em nome de Diogo Jota já ultrapassa os 290 mil euros. A maior fatia desse montante resulta da venda de camisolas oficiais com a inscrição «Diogo J. 20» e de t-shirts comemorativas, cujos lucros revertem integralmente para a fundação do clube.

O diretor executivo da LFC Foundation, Matt Parish, destacou a união dos adeptos.

«A forma como os fãs se juntaram para homenagear o Diogo e o André tem sido incrivelmente comovente. Esta generosidade vai permitir criar um programa com impacto duradouro», referiu aos meios dos reds.

O Liverpool revelou ainda outras homenagens permanentes, incluindo a reutilização das milhares de flores deixadas em Anfield em jardins do clube e a criação futura de uma escultura memorial, feita a partir de objetos reciclados, que ficará no estádio.