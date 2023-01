O Newcastle empatou este sábado com um nulo no terreno do Crystal Palace, em jogo da 21.ª jornada da Liga Inglesa, e igualou o Manchester United no pódio, somando ambos 39 pontos, embora o Newcastle tenha mais um jogo.

A formação de Eddie Howe foi incapaz de fazer um golo no Selhurst Park, em Londres, perante o 12.º classificado, e somou o terceiro empate a zeros nos últimos quatro jogos: pelo meio venceu o Fulham por 1-0.

Com este resultado, o Newcastle pode acabar a jornada mais longe de Manchester United e Manchester City, que só jogam este domingo.