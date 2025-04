Nico González foi uma das saídas mais sonantes do FC Porto no último mercado de inverno. O médio espanhol saiu em direção à cidade de Manchester, para reforçar os citizens, no entanto, a estreia de Nico González não foi a esperada e teve direito a «comentários» de De Bruyne.

«Uma coisa anedótica que me surpreendeu foi o facto de, no primeiro jogo, me ter lesionado no décimo quinto ou vigésimo minuto e ele ter sempre gozado comigo por causa disso. Eu estava lá há três dias e ele é muito brincalhão. Depois, uma coisa que me chamou a atenção é que o vejo muito no ginásio. Está sempre lá antes do treino. O facto de um jogador como ele fazer isso inspira-nos e também nos pressiona», começou por dizer em declarações ao programa Erasmus FC da DAZN.

O antigo médio do FC Porto só tem elogios para Pep Guardiola, o técnico dos citizens e reconhece a importância do método de trabalho do espanhol.

«É muito intenso, mas muito divertido. As sessões de treino são muito divertidas. Fazemos rondos quase todos os dias e é muito divertido. Aprende-se muito, ele insiste muito em certas coisas que são importantes para os médios e algo de que gosto é que, se ele quer ensinar-nos um conceito, insiste todos os dias e ajuda-nos a concentrarmo-nos nele», concluiu.

Nico González, de apenas 23 anos, leva 11 jogos pelo clube inglês esta temporada tendo marcado um golo.