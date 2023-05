Anunciado com sucessor de Javi Gracia no comando técnico do Leeds, Sam Allardyce quis deixar uma mensagem a quem considera um treinador velho e antiquado.

«Isso está muito longe da verdade», disse na conferência de imprensa de apresentação, considerando depois que o conhecimento que o acumulou dá-lhe algo que aqueles que são reconhecidos como os melhores treinadores da atualidade não têm. «Em posso ter 68 anos e parecer velho, mas ninguém está à minha frente em conhecimento de futebol: nem Pep [Guardiola], nem Klopp, nem Arteta. Eles fazem o que fazem, eu faço o que faço, mas em termos de profundidade de conhecimento não digo que sou melhor do que eles, mas sou tão bom como eles», vincou.

Sam Allardyce, que tem 30 anos de carreira como treinador sem qualquer título conquistado, tem pela frente a missão de salvar o Leeds (17.º da Premier League) da descida de divisão.