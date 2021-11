O Norwich venceu esta tarde (finalmente) o primeiro jogo na Premier League esta temporada, mas nem assim Daniel Farke se aguentou no comando técnico da equipa inglesa.

Após o triunfo frente ao Brentford, os «canários» comunicaram a saída do técnico alemão, ele que estava no clube há quatro anos e meio.

«Sabemos o quão o Daniel e a sua equipa estavam determinados para terem sucesso a este nível, mas sentimos que agora é o momento certo para uma mudança para termos a melhor oportunidade para mantermos a nossa posição da Premier League», afirmou o diretor-desportivo do Norwich, Stuart Webber, citado na nota publicada.

No tempo em que esteve no Norwich, Daniel Farke conseguiu duas vezes a promoção à Premier League, coroadas com dois títulos do Championship.