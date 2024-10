O Nottingham Forest venceu fora o Leicester por 3-1 no arranque da jornada 9 da Liga inglesa e subiu, à condição, ao 5.º posto.

A equipa de Nuno Espírito Santo colocou-se em vantagem aos 16 minutos por intermédio de Ryan Yates.

A vantagem dos visitantes durou, no entanto, pouco tempo, já que pouco depois o inevitável Jamie Vardy, de 37 anos, empatou para os Foxes, que tiveram no onze inicial o português Ricardo Pereira e o ganês Fatawu, ex-Sporting.

Na segunda parte emergiu o avançado neozelandês Chris Wood, que bisou com golos aos 47m (grande rotação na grande-área do Leicester) e à passagem da hora de jogo (a castigar erro incrível de Faes), elevando para sete golos a contabilidade pessoal na presente edição da Premier League: é o segundo melhor marcador da prova, apenas atrás de Erling Haaland, com dez remates certeiros.

Do lado do Forest, o ex-Benfica Morato saltou do banco aos 72 minutos, enquanto Jota Silva, ex-Casa Pia e V. Guimarães, foi a jogo ao minuto 77.

Com este resultado, o Nottingham Forest passa a somar 16 pontos na Premier League, menos um do que Arsenal (3.º) e Aston Villa (4.º), que jogam neste fim de semana contra Liverpool e Bournemouth, respetivamente.