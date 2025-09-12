«Nuno era como um moribundo, que tinha de ganhar os jogos todos»
Roy Keane critica forma como o português foi tratado por Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest
A saída de Nuno Espírito Santo do comando técnico do Nottingham Forest, oficializada esta semana, não surpreendeu o painel de comentadores do canal de Youtube, The Overlap, com o antigo capitão do Manchester United, Roy Keane, a considerar que o treinador português «tinha o destino traçado assim que perdesse um ou dois jogos».
O painel de comentadores, composto ainda por Gary Neville, Jamie Carragher, Jill Scott e Ian Wright, converge na ideia de que Nuno Espírito Santo deveria ter saído após a confrontação do presidente do clube, Evangelos Marinakis, no final do jogo com o Leicester, na época passada, numa altura em que o Forest lutava pelo apuramento para a Liga dos Campeões.
«Quando és presidente de um clube ou de uma empresa, há uma expetativa de comportamento a ter com as pessoas que trabalham sob a tua a liderança. Não é bom que se normalizarem atitudes como entrar em campo depois dos jogos por trás da ideia de que o futebol é apenas paixão. Eu não achei aquilo correto. Pensei que o Nuno ia negociar a sua saída, era óbvio. Ele deveria ter saído naquela noite», considerou Gary Neville.
Roy Keane foi mais veemente na análise, considerando que Nuno era, nos últimos tempos, «como um moribundo, que tinha de ganhar os jogos todos» para continuar no cargo.
O antigo jogador do Manchester United criticou ainda a postura de Marinakis em todo o processo. «Trouxe sucesso e dinheiro ao Forest, e isso é bom, mas não precisa de tratar os treinadores daquela forma. Se os quer demitir, faça-o da maneira correta, com um pouco mais de classe», disse, antes de concluir.
«[Nuno] Fez uma boa época, no ano passado. Acho que tudo teria ficado bem se tivessem chegado à Liga dos Campeões, mas ainda assim foram à Europa [Liga Conferência]. Depois, chegou um novo diretor [Edu Gaspar]. Deveria ter sido para ajudar o treinador, mas isso não aconteceu. Vimo-lo antes com o Steve Cooper. É assim que o dono ele trabalha. Em alguns clubes, os treinadores estão na base da pirâmide, não têm qualquer poder. Aos treinadores que quiserem ir para o Forest, cuidado com o que desejam, porque as coisas não vão mudar», avisou.
Nuno Espírito Santo deixou o comando do Nottingham Forest, na passada terça-feira, depois de um início de temporada difícil, em que chegou a admitir que já não era tão próximo do dono do clube, Evangelos Marinakis, como fora outrora.
A forma como a pré-época e o reforço do plantel foram planeados não agradaram ao treinador português, isto depois do episódio da «invasão de campo» de Marinakis após o final do jogo entre o Forest com o Leicester, que terminou empatado (2-2), resultado que comprometeu a ambição do clube em se qualificar para a Liga dos Campeões. O episódio acabaria por ser justificado, posteriormente, com lesão grave sofrida por Taiwo Awoniyi.
Entretanto, Ange Postecoglou foi contratado para o lugar deixado vago por Nuno Espírito Santo. A estreia do treinador australiano está agendada para este sábado, frente ao Arsenal, para a Liga inglesa.