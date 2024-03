Nuno Espírito Santo, treinador do Nottingham Forest, manifestou-se indignado com a arbitragem na derrota do jogo com o Brighton (0-1), considerando que ficou um «cartão vermelho claro» por mostrar.

O treinador português referia-se a uma entrada de Jakub Moder sobre Neco Williams que foi punida apenas com um cartão amarelo. «Alguém que me diga que aquele não é um cartão vermelho, estou a dizer algo estúpido?», perguntou o técnico em declarações à Sky Sports.

O lance ainda foi revisto pelo vídeoárbitro, mas a cor do cartão não mudou. «O VAR interrompeu o jogo, é um vermelho claro. Isto acontece semana após semana, já chega. Estou a perguntar de uma forma muito honesta, digam-me porquê. Porquê sempre nós?», perguntou ainda o líder do Forest que está numa situação delicada, no 17.º lugar da Premier League, apenas três pontos acima da zona de relegação.