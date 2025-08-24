Nuno Espírito Santo rejeitou de forma clara qualquer intenção de deixar o Nottingham Forest. Em declarações à Sky Sports, antes do empate frente ao Crystal Palace, o treinador português classificou como «disparate» as notícias que apontavam para uma possível saída imediata.

«Isso é um disparate, não faz qualquer sentido. A situação é que estamos focados no jogo, isso é mais importante», sublinhou. Confrontado sobre se queria continuar à frente do Forest, respondeu sem hesitações: «Claro! Claro!»

Ainda assim, o técnico reconheceu que a sua relação com o proprietário Evangelos Marinakis não atravessa o melhor momento, mas mostrou-se disponível para falar com o grego e tentar ultrapassar as divergências.

«Sim, é isso que precisamos de fazer, e vamos fazer. Não hoje, porque é dia de jogo, mas em breve. O que temos é de comunicar — como vamos abordar os últimos dias do mercado, a nova época e como preparar os nossos rapazes», afirmou.

Apesar da determinação, o treinador de 51 anos não conseguiu garantir que continuará no cargo até ao fecho do mercado.

«Não posso responder a essa pergunta, mas o que sei é que estou a trabalhar e a tentar fazer o meu trabalho da melhor forma possível», disse, frisando que a prioridade tem de ser a equipa.

Nuno Espírito Santo insistiu que a relação com Marinakis pode ser reparada, mesmo depois de ter admitido, durante a semana, que já «não era a mesma».

«É claro que a situação tem de ser resolvida, e nós somos pessoas responsáveis, vamos ter uma boa conversa para tentar criar, acima de tudo, uma boa plataforma para o que é mais importante, a equipa. [...] Todos querem o melhor para o Forest. Eu em primeiro lugar, o presidente em primeiro lugar e todo o clube quer o melhor. Acredito que trabalhar com conflitos não funciona. Temos de criar harmonia. Precisamos disso.»

O técnico do Forest fez ainda questão de destacar a resposta dada pelos jogadores e pelos adeptos em Selhurst Park.

«Os jogadores mostram carácter, ambição e empenho. Fizemos um bom jogo. Temos uma boa plataforma para avançar», concluiu.