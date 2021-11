Depois de um início de época intermitente, Nuno Tavares tem conquistado espaço no Arsenal. Em entrevista à Sky Sports, o jovem português reconhece que está a viver um bom momento.

«Quando cheguei ao Arsenal, as pessoas ficaram surpreendidas com a minha capacidade física e velocidade. Acho que é bom eu trazer essa energia quando estou em campo e acho que tenho estado bem e ajudado a equipa», afirmou o lateral ex-Benfica.

Nos últimos encontros, o internacional sub-21 apenas por uma vez não completou os 90 minutos. Os 'gunners' saíram sempre vitoriosos e só sofreram um golo neste período. Nuno Tavares atribui méritos à solidez defensiva da equipa.

«Toda a equipa gosta de defender. Estamos a ser agressivos a cada bola e não gostamos de sofrer golos. Isso é chave para defender bem», reconheceu.

A capacidade defensiva do emblema de Londres vai ser colocada à prova já na próxima jornada da Premier League, na deslocação do Arsenal ao terreno do Liverpool.

«O Arsenal é um clube grande, com grandes jogadores. É normal vencermos jogos, queremos estar no topo. Não sei porquê que as pessoas estão tão surpreendidas. Têm de perceber que somos o Arsenal e temos grandes objetivos», atirou.



«Estamos confiantes de que vamos a Anfield para ganhar o jogo, com ou sem 'clean sheet' [baliza a zeros]. Queremos os três pontos», acrescentou.