Kyle Walker deixou o Manchester City para rumar ao Burnley.

«Podemos confirmar que Kyle Walker irá juntar-se ao Burnley num contrato permanente, encerrando uma passagem de oito anos de enorme sucesso no Manchester City. Desejamos tudo de melhor, Kyle», pode ler-se no comunicado oficial deste sábado dos «citizens».

We can confirm @kylewalker2 is to join Burnley on a permanent deal, bringing an end to a hugely successful eight-year stay with Manchester City.



Wishing you all the best, Kyle! 🩵