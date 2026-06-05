O Tottenham anunciou esta sexta-feira que Andy Robertson é reforço para a temporada 2026/27. O lateral-esquerdo de 32 anos chega a Londres após o fim do contrato com o Liverpool.

Robertson encerra uma ligação de nove temporadas ao Liverpool, clube pelo qual conquistou duas edições da Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.

Vice-capitão dos reds na última época, o defesa soma ainda mais de 400 jogos na Premier League e é uma das figuras mais marcantes da história recente do clube de Anfield.

RELACIONADOS
OFICIAL: Javi Sánchez renova com o Arouca até 2027
OFICIAL: Nápoles aciona opção de compra de Alisson Santos
OFICIAL: Inter Milão recompra passe de Aleksandar Stankovic
OFICIAL: Tony da Silva é o novo selecionador do Mali
OFICIAL: Southampton contrata guardião ao Bayern em definitivo