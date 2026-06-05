Inglaterra
Há 44 min
OFICIAL: Andy Robertson é reforço do Tottenham
Internacional escocês assina a custo zero após a saída do Liverpool
GP
Internacional escocês assina a custo zero após a saída do Liverpool
GP
O Tottenham anunciou esta sexta-feira que Andy Robertson é reforço para a temporada 2026/27. O lateral-esquerdo de 32 anos chega a Londres após o fim do contrato com o Liverpool.
Robertson encerra uma ligação de nove temporadas ao Liverpool, clube pelo qual conquistou duas edições da Premier League, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga.
Vice-capitão dos reds na última época, o defesa soma ainda mais de 400 jogos na Premier League e é uma das figuras mais marcantes da história recente do clube de Anfield.
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