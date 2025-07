O Arsenal confirmou esta sexta-feira a contratação de Noni Madueke ao Chelsea numa transferência que pode chegar aos 60 milhões de euros e que gerou alguma polémica, com alguns adeptos a fazerem uma petição ao clube para não contrataram o extremo.

Segundo revelam os gunners, o internacional inglês de 23 anos assinou um contrato válido por cinco temporadas, até 2030, e vai jogar com o número 20 nas costas.

Madueke fez a formação n Crystal Palace e no Tottenham, mas foi nos Países Baixos que, aos 17 anos, começou a dar nas vistas com a camisola do PSV Eindhoven, em 2018.

Em janeiro de 2023 foi contratado pelo Chelsea e, em pouco mais de dois anos, cumpriu 92 jogos pelos Blues em todas as competições.

Na seleção inglesa, depois de jogar em todos os escalões, Madueke estreou-se pela seleção principal em setembro de 2024, frente à Finlândia, e já soma sete jogos pela equipa comandada pelo alemão Thomas Tuchel.