O Arsenal anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo para a contratação dos gémeos Edwin e Hólger Quintero, jovens de 16 anos do Independiente del Valle, considerados dois dos talentos mais promissores do futebol sul-americano. No entanto, os irmãos só se juntarão aos gunners em agosto de 2027, quando completarem 18 anos.

Naturais de Esmeraldas, no Equador, os gémeos já se destacam tanto no clube como na seleção equatoriana, onde somam internacionalizações pelos sub-17.

Apesar de partilharem o ADN futebolístico, os dois têm perfis distintos. Segundo o Arsenal, Edwin, é canhoto e atua como extremo-direito, destacando-se pela «velocidade, drible e capacidade de encarar adversários no um contra um». Já Holger, por sua vez, é um médio ofensivo «tecnicamente evoluído, com visão de jogo e facilidade em desequilibrar entre linhas».

O Arsenal sublinha que «trabalhará em estreita colaboração com o Independiente del Valle para acompanhar o desenvolvimento dos jovens até à sua chegada a Londres». O clube inglês mostra-se «entusiasmado» com a futura integração dos gémeos, cujo processo de transferência permanece sujeito aos trâmites regulamentares.