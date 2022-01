A liga inglesa aceitou o pedido do Liverpool para adiar o jogo com o Arsenal, relativo à primeira mão da meia-final Taça da Liga inglesa, que estava marcado para a próxima quinta-feira, mas inverteu a ordem da eliminatória, com a equipa de Anfield a perder a vantagem de jogar o segundo jogo em casa.

Assim, o jogo da primeira mão será jogado em Liverpool, a 13 de janeiro, enquanto a segunda mão, que irá definir um dos finalistas, fica marcada para o dia 20 do mesmo mês no Emirates Stadium.

O jogo foi adiado a pedido do Liverpool, face ao surto de covid-19 que atingiu a equipa. Jurgen Klopp já estava em isolamento e iria ser rendido por Pep Lijnders, antigo técnico no FC Porto.

No entanto, o adjunto do treinador alemão acabou também por acusar positivo à covid-19 na terça-feira e foi nessa altura que o clube decidiu avançar com um pedido de adiamento do jogo.

Com o isolamento dos dois treinadores e de vários jogadores, o clube já tinha suspendido os treinos e esta quarta-feira encerrou mesmo o centro de treinos da equipa.

Our Carabao Cup semi-final, first-leg fixture with Arsenal on Thursday has been postponed.



We would like to place on record our thanks to the EFL and Arsenal for their understanding, as well as supporters of both clubs, as we continue to navigate through this challenging period.