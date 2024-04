O Aston Villa anunciou esta terça-feira que renovou contrato com o treinador Unai Emery até junho de 2027. No segundo à frente da equipa, o treinador espanhol conduziu a equipa até às meias-finais da Liga Conferência e está, nesta altura, no quarto lugar da Premier League, com a ambição de jogar na Liga dos Campeões no próximo ano.

No comunicado em que anuncia a renovação com o técnico, o clube do Villa Park destaca a transformação que o técnico promoveu na estrutura desde que chegou, em outubro de 2022, destacando a subida de dez posições, do 17.º até ao 7.º lugar da Premier League no ano de estreia.

O clube lembra que foi também o treinador de 52 anos que conduziu a equipa, pela primeira vez desde 2010, a uma qualificação para as competições europeias (está nas meias-finais da Liga Conferência) na primeira temporada completa, em que também solidificou o clube na classificação da Premier League.

O Aston Villa, além de estar na meias-finais da Liga Conferência [vai defrontar o Olympiakos], está atualmente no quarto lugar da Premier League, que dá acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, destacando-se à frente do Tottenham, com mais seis pontos e mais dois jogos.

«Estamos a divertir-nos nesta caminhada em conjunto com os adeptos do Villa, com os proprietários, direção e este espetacular grupo de jogadores do quais temos muito orgulho. Eu e a direção desportiva partilhamos a visão dos proprietários. Nassef [Sairis) e Wes [Edens] dão-nos um grande apoio, temos um grande ambiente e a estrutura certa para desenvolvermos o futebol deste clube», destacou o treinador numa nota divulgada pelo clube.