O Bournemouth anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado Amine Adli.

Adli chega proveniente do Bayer Leverkusen e assina por cinco temporadas, até 2030, tornando-se no primeiro jogador marroquino da história dos cherries.

«Em primeiro lugar, estou muito orgulhoso de jogar por um clube como o Bournemouth. Estava a pensar no meu próximo passo e senti que o Bournemouth era o lugar perfeito para mim», disse o avançado de 25 anos aos meios do clube inglês.

Amine Adli fez formação no Toulouse, onde se estreou como profissional. Seguiram-se cinco temporadas no Bayer Leverkusen com destaque para o título conquistado na temporada 2023/24.

Na última época, o marroquino foi opção em 28 partidas tendo apontado dois golos e duas assistências.