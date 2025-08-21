OFICIAL: Bournemouth contrata o primeiro marroquino da história
Amine Adli chega do Leverkusen e assina por 2030
O Bournemouth anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado Amine Adli.
Adli chega proveniente do Bayer Leverkusen e assina por cinco temporadas, até 2030, tornando-se no primeiro jogador marroquino da história dos cherries.
«Em primeiro lugar, estou muito orgulhoso de jogar por um clube como o Bournemouth. Estava a pensar no meu próximo passo e senti que o Bournemouth era o lugar perfeito para mim», disse o avançado de 25 anos aos meios do clube inglês.
Amine Adli fez formação no Toulouse, onde se estreou como profissional. Seguiram-se cinco temporadas no Bayer Leverkusen com destaque para o título conquistado na temporada 2023/24.
Na última época, o marroquino foi opção em 28 partidas tendo apontado dois golos e duas assistências.
Amine Adli.#afcb’s first-ever Moroccan international ❤️ 🇲🇦 pic.twitter.com/XYjxb3p0hK— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 21, 2025