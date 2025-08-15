Dominic Calvert-Lewin, avançado de 28 anos, é reforço do Leeds, anunciou o emblema inglês esta sexta-feira. 

Após nove temporadas ao serviço do Everton, o atacante inglês viu o seu contrato não ser renovado e ficou livre no mercado. Agora, assinou um contrato válido por três temporadas com o Leeds.

«Estou muito animado, é como se fosse o primeiro dia de aulas», afirmou o internacional inglês. 

Calvert-Lewin realizou 273 jogos e apontou 71 golos com a camisola do Everton.

RELACIONADOS
OFICIAL: Jack Grealish cedido pelo Man. City ao Everton
OFICIAL: Everton reforça meio-campo no Chelsea
Diogo Monteiro deixa Leeds e vai ser reforço do Arouca
OFICIAL: Paulo Fonseca perde Lucas Perri para o Leeds United