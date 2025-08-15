Inglaterra
OFICIAL: Calvert-Lewin deixa o Everton após nove temporadas
Internacional inglês foi contratado pelo Leeds a custo zero
Dominic Calvert-Lewin, avançado de 28 anos, é reforço do Leeds, anunciou o emblema inglês esta sexta-feira.
Após nove temporadas ao serviço do Everton, o atacante inglês viu o seu contrato não ser renovado e ficou livre no mercado. Agora, assinou um contrato válido por três temporadas com o Leeds.
«Estou muito animado, é como se fosse o primeiro dia de aulas», afirmou o internacional inglês.
Calvert-Lewin realizou 273 jogos e apontou 71 golos com a camisola do Everton.
✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰!#LUFC is delighted to announce the signing of Dominic Calvert-Lewin— Leeds United (@LUFC) August 15, 2025
