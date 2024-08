O Wolverhampton confirmou a chegada do avançado português Carlos Forbs, proveniente do Ajax, no último dia de mercado em Inglaterra, poucas horas depois de ter confirmado as saídas de Fábio Silva (Las Palmas) e Chiquinho (Maiorca).

Carlos Forbs, avançado de 20 anos, já conhece bem Inglaterra, uma vez que fez boa parte da formação no Manchester City, entre 2015, ano em que saiu do Sporting, até 2023, ano em que assinou peço Ajax.

No Wolvehampton, Forbs terá a concorrência de jogadores como Pablo Sarabia, Matheus Cunha. Rodrigo Gomes, Daniel Podence ou Gonçalo Guedes.

O jovem avançado chega por empréstimo, mas com opção de compra da parte do Wolves no final da temporada.