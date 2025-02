Mathis Amougou, médio de 19, assina pelo Chelsea por oito temporadas.

O jogador jovem proveniente do Saint-Étienne, 16.º classificado da Liga francesa, custou aos cofres do emblema inglês 15 milhões de euros.

Após 17 jogos esta temporada ao serviço da equipa francesa, Amougou mostra-se entusiasmado com a mudança para Inglaterra.

«Estou muito feliz. É uma honra para mim assinar por um clube tão grande como o Chelsea. Eles acreditam nos jovens jogadores e o processo que têm para nos desenvolver é fantástico», disse Amougou, citado do site oficial do Chelsea.

Chelsea is pleased to announce the signing of Saint-Etienne midfielder, Mathis Amougou. 💙 pic.twitter.com/lqeMYWQguE