O Aston Villa anunciou esta quinta-feira a contratação de Lucas Digne ao Everton num acordo que, segundo a imprensa inglesa, terá rondado os 30 milhões de euros e que deixou o treinador Steven Gerrard muito satisfeito.

«Assinar com um jogador deste nível no mercado de inverno é uma grande mais valia para o nosso plantel. A sua chegada é vista com grande satisfação, tanto para mim como para os adeptos do Aston Villa», destacou o treinador.

O internacional francês de 28 anos volta, assim, a mudar de camisola, depois de ter representado o Lille, onde fez a formação, Paris Saint-Germain, Roma, Barcelona e, nos últimos três anos, o Everton.