O Manchester City anunciou esta terça-feira a contratação do guarda-redes Gianluigi Donnarumma.

O guardião internacional italiano chega proveniente do PSG e assina um contrato válido até 2030, num negócio que segundo a imprensa inglesa ronda os 30 milhões de euros.

«Assinar pelo Manchester City é um momento muito especial e de orgulho para mim. Estou a juntar-me a um plantel repleto de talentos de classe mundial e a uma equipa liderada por um dos maiores treinadores da história do futebol, Pep Guardiola. [...] Há muitos anos que admiro o Manchester City, por isso, poder agora jogar pelo clube é uma grande honra e um privilégio», disse Donnarumma aos meios dos citizens.

Donnarumma estava há quatro temporadas no clube parisiense, onde conquistou tudo o que podia vencer: quatro Ligas francesas, duas Taças de França, três Supertaças francesas e uma Liga dos Campeões.

Antes, fez história no Milan estreando-se na equipa principal com apenas 16 anos, tendo cumprido mais de 250 jogos pelos rossoneri. Pela seleção italiana, o guarda-redes de 26 anos sagrou-se campeão da Europa em 2021, curiosamente em território inglês, em Wembley.

A mudança para Inglaterra representa a segunda experiência internacional da carreira do experiente guardião.

We're delighted to confirm the arrival of Gianluigi Donnarumma! ✍️ pic.twitter.com/TKwXVTRGCz — Manchester City (@ManCity) September 2, 2025

(Artigo atualizado às 20h24)