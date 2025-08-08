Ethan Nwaneri renovou contrato com o Arsenal, anunciou o clube londrino. O internacional sub-21 inglês prolongou o vínculo por mais cinco anos.

O jogador de 18 anos está nos «gunners» desde os oito, altura em que entrou nos escalões de formação.

Na temporada passada, Ethan Nwaneri apontou nove golos em 37 jogos ao serviço do Arsenal.