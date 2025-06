O Fulham de Marco Silva anunciou esta quarta-feira a saída de 13 jogadores para a próxima temporada, com o destaque para Carlos Vinícius [ex-Rio Ave e Benfica] e Willian, conhecido internacional brasileiro.

A estes dois jogadores juntam-se ainda os nomes de Terry Ablade, Luca Ashby-Hammond, Chris Donnell, Imani Lanquedoc, Connor McAvoy, Delano McCoy-Splatt, Callum McFarlane, Damon Park, Stefan Parkes, Luca Picotto e Oscar Varney.

O clube de Londres anunciou ainda que vai propor uma renovação de contrato a cinco atletas, sendo eles, Tom Cairney, Kenny Tete, Luc De Fougerolles, Callum Osmand e Lemar Gordon.

O Fulham ficou no 11.º da Liga inglesa na temporada 2024/25, com 54 pontos batendo o recorde de pontos conquistados na prova pelo clube.

Our released and retained list has been confirmed.



We wish the best of luck to all departing players. 🤍