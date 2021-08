O internacional turco Ozan Tufan é reforço dos ingleses do Watford, por empréstimo do Fenerbahçe, com opção de compra, segundo informou o clube londrino.

O médio, de 26 anos, com 63 internacionalizações, fez toda a carreira na Turquia, no Bursaspor, Alanyaspor e Fenerbahçe, equipa que esta época é orientada pelo treinador português Vítor Pereira.

Os detalhes do negócio não foram divulgados pelo Watford, que na estreia na Liga inglesa derrotou em casa o Aston Villa (3-2), e na segunda jornada, no sábado, visita o Brighton.