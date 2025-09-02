O Fulham anunciou na manhã desta terça-feira a chegada de mais um reforço para o plantel comandado por Marco Silva, trata-se de Jonah Kusi-Asare.

O avançado de 18 anos chega proveniente do Bayern Munique por empréstimo de uma temporada com os toffees a ficaram com uma opção de compra no valor de quatro milhões de euros, segundo a imprensa inglesa.

Internacional jovem pela Suécia, Kusi-Asare dividiu a formação entre o país natal e o Bayern Munique. Esta temporada já realizou dois jogos, um pela equipa principal dos bávaros e outro pela formação secundária.