OFICIAL: Fulham de Marco Silva reforça-se com jovem do Bayern Munique
Jonah Kusi-Asare chega por empréstimo de uma temporada com os «toffees» a ficarem com uma opção de compra
O Fulham anunciou na manhã desta terça-feira a chegada de mais um reforço para o plantel comandado por Marco Silva, trata-se de Jonah Kusi-Asare.
O avançado de 18 anos chega proveniente do Bayern Munique por empréstimo de uma temporada com os toffees a ficaram com uma opção de compra no valor de quatro milhões de euros, segundo a imprensa inglesa.
Internacional jovem pela Suécia, Kusi-Asare dividiu a formação entre o país natal e o Bayern Munique. Esta temporada já realizou dois jogos, um pela equipa principal dos bávaros e outro pela formação secundária.
We weren't done. 🙅♂️— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 2, 2025
Welcome to Fulham, Jonah Kusi-Asare! 🇸🇪
