O Chelsea parece ter tirado esta sexta-feira para arrumar a casa e anunciou a terceira renovação do dia: Olivier Giroud.

Depois do treinador, Thomas Tuchel, e do defesa Thiago Silva, também o avançado francês viu a ligação com os blues ser prolongada, neste caso por mais uma época, até junho de 2022.

Na última época, o internacional francês de 34 anos marcou 11 golos em 31 jogos.

O clube londrino anunciou ainda, esta tarde, a saída do guarda-redes Willy Caballero, de 39 anos, que termina contrato no final de junho. Em quatro épocas no Chelsea, o hispano-argentino fez um total de 38 jogos oficiais.