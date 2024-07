Arijanet Muric trocou de clube em Inglaterra: o guarda-redes deixou o Burnley e é reforço do Ipswich Town.

Em comunicado, o clube recém-promovido à Premier League informou que o jogador de 25 anos rubricou um contrato válido para as próximas quatro temporadas.

«Estou entusiasmado por me juntar ao clube e ansioso por começar. Vi como a equipa jogava na época passada e acho que o estilo de jogo me assenta bem, por isso é uma mudança perfeita para mim», afirmou Muric, à TownTV.

Formado no Zurique e no Manchester City, Muric fez 55 jogos pelo Burnley nas últimas duas épocas.

